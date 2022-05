Exatlón: Así fue la reacción de Casandra a la Gran Final.

La final de Exatlón: All Star fue una de las más esperadas, pues tres leyendas se enfrentaron cara a cara ante millones de televidentes.

Nuestra querida Mati Álvarez se quedó con el tercer lugar, marchándose como una de las atletas mujeres más queridas y poderosas de nuestro reality show.

Por su parte, Heliud Pulido ganó el segundo lugar, pero no sin antes dar un maravilloso espectáculo compitiendo contra Koke Guerrero.

Después de una temporada llena de éxito, El Hechicero del Aire se quedó con el primer lugar y levantó la copa de Exatlón: All Star en un momento que quedó inmortalizado por nuestras cámaras.

Rodeado del apoyo de su equipo y de su novia, el sinaloense se convirtió en el primer caballero en ganar dos ediciones seguidas de Exatlón.

“A veces estaba cansado, pero llegaba y entrenaba más. Ese ejemplo quiero dar, que con perseverancia y disciplina se logra todo”, declaró esta mañana a Venga la Alegría.

Atletas reaccionan a la épica final de Exatlón: All Star

Atletas y exatletas de Exatlón reaccionaron a una de las finales más esperadas de la temporada, donde Heliud y Koke dejaron el corazón en todos los circuitos.

Las palabras de Casandra Ascencio no faltaron, pues estuvo apoyando a El Hechicero del Aire en sus redes sociales.

“Grande Koke, que orgullo su manera de competir”, escribió MVP en su cuenta de Twitter, donde dejó ver lo orgullosa que está de su camiseta azul.

Las porras a Heliud Pulido no faltaron, pues la basquetbolista mexicana también mostró su apoyo para el querido Black Panther.

“Heliud es un tipazo, siempre leal, excelente competidor y además es mi amiguito querido”, escribió en Twitter.

Casandra Ascencio se convirtió en otra de las atletas más queridas, pues aunque no participó en la edición All Star, la tapatía sí estuvo en otra de las temporadas más éxitosas. Se trata de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde Cas se convirtió en una de las finalistas.

