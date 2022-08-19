Exatlón: Así sorprendió Pame a Heliud en su cumpleaños. (VIDEO)

Pamela Verdirame sorprendió a Heliud Pulido con romántico detalle con motivo de su cumpleaños número 27. La regiomontana realizó un video recolectando los mejores momentos del atleta, publicación que quedó inmortalizada para siempre en las redes sociales.

"Te amo cielo. Feliz cumple al amor de mi vida. Siempre cerquita en el corazón", escribió Pamela Verdirame en su cuenta de Instagram, debajo de un video que ganó miles de reproducciones.

El atleta veracruzano cayó rendido ante el regalo de su novia, quien fue una de las primeras en felicitarlo el día de ayer.

"¡No manches amor! Estoy llorando, que video tan bonito. Te amo con todo mi corazón. De verdad no sabes lo feliz que me hiciste con este video. Gracias por ser unos de los pilares mas grandes en mi vida. Te adoro y quiero estar contigo siempre", respondió al regalo.

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Pame Verdirame sorprende a Heliud Pulido

Pame Verdirame y Heliud Pulido se conocieron en la tercera temporada de Exatlón, donde se hicieron buenos amigos y posteriormente se conocieron a fondo fuera de nuestro reality show.

En Exatlón: Titanes vs Héroes, el también conocido como Black Panther se le declaró a Pame en la ceremonia previa a un duelo, momento que incluso fue presenciado por Antonio Rosique.

Con motivo de su cumpleaños número 27, Pame le deseó al veracruzano alegría, amor y muchos logros, pues considera que es un "hombre protector y lleno de amor".

"Deseo que puras cosas bonitas llegen porque te mereces el mundo entero", expresó Pamela en el video que recibió las reacciones de más atletas de nuestro reality show.

En otros temas, Heliud Pulido ha dejado ver que vivió un inolvidable cumpleaños, pues compartió las infinitas felicitaciones de familiares, otros seres queridos y por su puesto sus amigos de Exatlón.

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