Nuestro equipo de Exatlón se solidariza con los afectados del huracán Fiona.

Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva temporada de Exatlón, pero nada nos detiene porque estamos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase "¡Que inicie el Exatlón”.

EXCLUSIVA. Antonio Rosique viajó a República Dominicana para la nueva temporada de Exatlón, y se fue con SU ESPOSA.

El Gran Estreno de Exatlón se retrasó debido al paso del huracán Fiona por República Dominicana, por lo que nuestro equipo está listo para ayudar a quienes más lo necesitan.

Nuestro querido Antonio Rosique, conductor de Exatlón desde la primera temporada, también se ha solidarizado con todos los afectados por esta catástrofe.

“Esta es mi casa y me duele verla así: golpeada por la naturaleza y azotada por el huracán Fiona. Más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es por lo que están pasando miles de dominicanos. Mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto”, expresó la máxima autoridad de nuestro reality show.

Turcos, dominicanos, mexicanos, latinoamericanos, una familia de más de 150 personas estamos listos para levantar nuestra casa, para recuperar nuestras pistas y para reconstruir nuestros circuitos. Nuestro equipo también apoyará a los afectados del huracán Fiona para que vuelvan a levantarse.

“Veo dolida a esta nación, pero también la veo de pie, la veo con esperanza, la veo trabajando duro para recuperarse y nosotros también nos levantaremos. La aventura, pase lo que pase, debe de continuar. El espíritu irrefrenable e incombustible del Exatlón nos levantará de nuevo”, expresó Rosique.

¿Cuándo es el Gran Estreno de Exatlón?

Exatlón remontará y la aventura iniciará muy pronto, por lo que no te puedes perder el Gran Estreno el próximo lunes 3 de octubre de 2022. Por lo pronto, nuestro equipo continúa solidarizandose, ayudando y mostrando gran apoyo a todos los afectados que lo necesiten.

