Exatlón: Ellos son todos los atletas que participarán en la nueva temporada.

Una nueva temporada del Exatlón México está por comenzar el próximo lunes 3 de octubre en punto de las 19:30 horas, a través de las pantallas de Azteca UNO y contará con nuevos circuitos y atletas. ¡No te lo pierdas!

La competencia deportiva más demandante de la historia promete estar llena de sorpresas en esta nueva edición en la que 20 atletas darán lo mejor de sí para superar los diferentes circuitos y así llegar a la gran final.

Las nuevas dinámicas, nuevamente estarán dirigidas por nuestro querido Antonio Rosique, quien nos hará vibrar de emoción con sus emotivas y efusivas narraciones, por ello, reveló todo lo que se viene en la nueva temporada del reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana.

“Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año, nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano en muchos rincones del país”, comentó.

Son miles de jóvenes los que han estado esperando una oportunidad para formar parte del Exatlón México; sin embargo, solo unos cuantos fueron los privilegiados que podrán mostrar sus habilidades en la nueva temporada.

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¡Atentos!🚨Debido a los recientes fenómenos naturales acontecidos en República Dominicana, el 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗢 de #ExatlónMx será el próximo lunes 3️⃣ de 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘 a las 7:30 p.m., por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢. 📺 🔴🔵🌴 ¡No te lo pierdas, será realmente 𝘊𝘖𝘓𝘖𝘚𝘈𝘓! 🔥 pic.twitter.com/jAkfoZy2b2 — Exatlón México (@ExatlonMx) September 20, 2022

¿Quiénes son los atletas confirmados para la nueva temporada del Exatlón? Poco a poco se fueron revelando los nombres de los atletas que formarán parte de esta nueva edición y son 20 los deportistas que darán los mejor de sí para convertirse en él o la campeona del Exatlón México.

Equipo Rojo

Yann Lobito – Atleta de sur, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira, hockey y parkour.

Dariana García – Atletismo.

Valeria Payén – Karate.

Germán Sánchez – Clavados.

Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.

Saray Orozco – Artes marciales mixtas.

Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.

Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.

Yahel Castillo – Clavados.

Estephanie Solís – Futbol bandera.

Equipo azul

Manuel Paniagua – Waterpolo.

Liliana Hernández – Atletismo.

Lizli Patiño – Waterpolo.

Emmanuel Chiang – Calistenia.

Pato González – Wakeboard.

Fiona Bernal – Triatlón.

Verónica Aldrete – Boxeo.

Fogel Farid Negrete – Atletismo.

Andrés Fierro – Parkour.

Andrea Medina – Basquetbol.

No te pierdas el inició del Exatlón México el próximo lunes 3 de octubre a partir de las 19:30 horas, a través de las pantallas de Azteca UNO.

