¿Regresa? Mati Álvarez comparte VIDEO desde Exatlón.

El Exatlón México está más que listo para volver a la pantalla de Azteca UNO el próximo lunes 3 de octubre a las 19:30, pero ahora lleno de sorpresas, caras nuevas y nuevos desafíos; sin embargo, Mati Álvarez, la atleta más laureada de la competencia deportiva más colosal sorprendió al publicar un video del reality show.

‘Terminator’ fue la rival a vencer en diferentes ediciones del Exatlón México gracias a su fortaleza física y mental, cualidades que le valieron para superar los diferentes retos en los que dio cuenta por igual de hombres y mujeres, así como de rojos y azules sin distinción alguna.

Como ya mencionamos anteriormente, ‘Golden Champion’ es la atleta más ganadora en la historia de la competencia más demandante, pues cuenta con tres títulos en su haber: el primero en la Tercera Temporada, el segundo en el Exatlón Cup y el tercero en la Cuarta Temporada, pero eso no es todo, en las diferentes temporadas que participó consiguió premios como vehículos y motocicletas.

Por ello, Mati Álvarez fue reconocida como “La Figura Suprema del Exatlón”. A su salida del reality deportivo incursionó en la conducción y se integró al equipo de Venga La Alegría Fin de Semana donde comparte micrófonos con Aristeo Cázares.

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Pero también se ha mantenido muy activas en redes sociales donde constantemente comparte detalles de sus viajes y aventuras, así como de su faceta como conductora de VLA Fin de Semana.

¿Mati Álvarez regresa al Exatlón? A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconcursante del equipo rojo publicó un video con los momentos más emotivos que vivió en el Exatlón. Esto desató un sinfín de especulaciones sobre si volverá para la nueva temporada que está por comenzar, pero la realidad es que nuestra querida campeona no estará en esta ocasión; sin embargo, sin duda siempre la extrañarán nuestras tierras y playas.

La publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Tenía muchas ganas de compartirles este video ya que estamos a menos de una semana de una nueva temporada del Exatlón México. 21 medallas en 3 temporadas. Gracias Exatlón por tanto y gracias por este gran video. ¿Quién será la próxima campeona? ¿Roja o azul?”.

¿Será que alguien logrará superar lo hecho por ‘Golden Champion’? Descúbrelo a partir del próximo lunes 3 de octubre cuando inicie la nueva temporada del Exatlón México. ¡No te lo pierdas!