VIDEO: Así se prepara Yann Lobito para debutar en Exatlón.

Exatlón iniciará el próximo lunes lunes 3 de octubre a las 7:30 por nuestra señal de Azteca UNO. El Gran Estreno recibirá a la nueva generación de atletas listos para vivir una aventura que cambiará sus vidas.

Algunos nombres han sido revelados, tal es el caso de Josusé Menéndez, Fogel Negrete, Omar 'El Negro' Esparza, Liliana Hernández, Manuel Paniagua, Darianna García, Andrea Medina, Yann Lobito y más.

Nuevas dinámicas, retos y atletas están listos para sorprender a todos los televidentes, quienes esperan ansiosos para ver al próximo ganador o ganadora de Exatlón tras el campeonato de Koke Guerrero.

Antonio Rosique ha adelantado que será una temporada maravillosa, pues los atletas rojos y azules defenderán su camiseta hasta el último momento de su participación en nuestro reality show.

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Yann Lobito entrena muy fuerte antes de entrar a Exatlón

Yann Lobito es uno de los participantes que más ha llamado la atención, pues es un tleta que practica múltiples deportes como surf, tiro con arco, skate, patinaje, capoeira y hockey, aunque uno de sus favoritos es el parkour.

Yann es un poliatleta mexicano de 27 años de edad, quien también es el hijo mayor de la cantante Ilse del grupo Flans. El participante se une a las filas del equipo rojo, mismo que ha albergado atletas como Mati, Pato, Heliud, Aristeo, Ana, Zudikey y más.

El atleta no deja de prepararse para hacer su debut en Exatlón, pues a tráves de sus historias de Instagram ha compartido fotos y videos desde el gimnasio. Yann sabe que la fuerza será fundamental en los circuitos, por lo que está entrenando cada músculo de su cuerpo.

Este nuevo atleta de Exatlón no deja de practicar deportes al aire libre, además de cuidar su alimentación para ponerse en forma.

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