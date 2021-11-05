Exatlón: ¿Indirecta a Macky? Mati explica el por qué de su perfección.

Esta semana fuimos testigos en Exatlón México de El Juego de Leyendas, donde tuvimos el regreso de atletas que dejaron un legado imborrable en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Durante cada uno de los duelos, los exparticipantes demostraron que todavía tienen el 'toque' para conquistar esta temporada, prueba de ello son dos triunfos en tres días de competencia.

Una de las atletas más queridas, Mati Álvarez, demostró el motivo por el cual obtuvo tres trofeos consecutivos, pues fue clave para ganar el último premio que fue de 10 mil dólares.

Y aunque la competencia estuvo reñida, el equipo de leyendas formado por Evelyn Guijarro, Javi Márquez, Jazmín Hernández, Keno Martell, Valery Carranza, Ernesto y Aristeo Cázares, además de Terminator, triunfó.

Mati Álvarez habla de su nueva experiencia

Después de un sorprendente desempeño dentro del Juego de Leyendas, Mati Álvarez compartió con todos sus seguidores un emotivo mensaje sobre su regreso a las encantadoras playas de Exatlón México.

Reveló que por primera vez estaba perdiendo la esperanza de ganar el duelo; sin embargo el equipo estaba convencido de que esa noche la victoria sería suya.

"Ernesto nos dio unas palabras muy profundas de amor y desde ahí, la magia empezó a suceder", expresó.

Con un marcador dudoso y mucho miedo, Aristeo y Mati se encontraban listos para dar esa esperada victoria. La atleta aseguró que nunca pensó tener tanta química con su compañero, quien en todo momento la impulsó para salir adelante y ganar a pesar del marcador.

"La confianza y el amor de un gran equipo hacen todo posible, somos leyenda", sentenció en un mensaje que muchos fans señalaron que iba con dedicatoria para el equipo de la Nueva Generación, específicamente para Macky.

