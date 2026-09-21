El truco casero para quitar el mal olor de los vasos

El mal olor en los vasos puede aparecer incluso después de lavarlos, especialmente cuando quedan restos de bebidas, detergente o humedad en su interior. Esta situación puede resultar desagradable al momento de utilizarlos.

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Por suerte, existen algunos trucos caseros que pueden ayudar a eliminar los aromas persistentes y mantener la vajilla en mejores condiciones. Con una limpieza adecuada y algunos ingredientes fáciles de conseguir, es posible recuperar la frescura de los vasos.

¿Por qué los vasos suelen generar mal olor?

Los vasos pueden generar mal olor cuando quedan restos de bebidas, alimentos o detergente en su superficie. La humedad también favorece la acumulación de microorganismos, especialmente si las piezas no se secan correctamente después del lavado. Además, guardarlos húmedos o en espacios poco ventilados puede intensificar los aromas desagradables. Por eso, una limpieza profunda y un buen secado son fundamentales para evitar que el olor persista.

¿Cómo eliminar el mal olor de los vasos de forma sencilla?

Si buscas un método sencillo para eliminar el mal olor de los vasos, existe un truco casero que puede ayudarte a recuperar su frescura. La clave está en utilizar ingredientes que permitan actuar sobre los aromas que permanecen después del lavado.

Para aplicarlo, coloca los vasos dentro de un recipiente amplio y agrega agua caliente junto con vinagre blanco. Déjalos en remojo durante aproximadamente 30 minutos para que la mezcla actúe sobre el interior de cada pieza. Luego retíralos y enjuágalos con abundante agua.

Si el olor continúa, puedes complementar el procedimiento con bicarbonato de sodio. Espolvorea una pequeña cantidad dentro del vaso, añade unas gotas de agua y forma una pasta. Frota suavemente las paredes internas y deja actuar durante algunos minutos.

Finalmente, enjuaga nuevamente cada vaso hasta retirar todos los residuos acumulados. Este procedimiento puede repetirse cuando aparezcan aromas persistentes y resulta especialmente útil para aquellos recipientes que, pese a haber sido lavados, conservan un olor desagradable.