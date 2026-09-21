5 llaveros de KPop Demon Hunters con tela reciclada para regalar a una fan de Las Guerreras KPop
Estas ideas puedes hacerlas tú misma con materiales reciclados. Comienza con el proyecto DIY de la película con personajes como Rumi, Zoey y Mira, así como los integrantes de Saja Boys.
Si buscas un regalo original para una fan de KPop Demon Hunters, pero quires hacerlo tú misma, hay manualidades DIY que puedes hacer para sorprenderla. Con algunos retazos de tela que tengas en casa puedes crear pequeños llaveros inspirados en Rumi, Zoey, Mira, Derpy, los Saja Boys y otros elementos reconocibles de la película. Además de ser una alternativa económica, estas manualidades permiten reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura. Con fieltro, mezclilla, algodón, hilo y algunos accesorios para llavero puedes crear piezas pequeñas de entre 6 y 8 centímetros, ideales para colocar en una mochila, bolsa o estuche.
Ideas para convertir pequeños retazos en accesorios para un fan de KPop Demon Hunters
La ventaja de trabajar con tela es que puedes adaptar los diseños según los materiales que tengas disponibles. No es necesario que sean idénticos a los personajes: algunos colores, siluetas y detalles característicos son suficientes para conseguir un resultado inspirado en KPop Demon Hunters.
- Llavero inspirado en Rumi. Puedes utilizar un retazo de tela morada para crear una pequeña silueta inspirada en Rumi. Recorta dos piezas iguales, cóselas por los bordes y agrega un poco de relleno para darle volumen. Para terminarlo, puedes añadir detalles de su cabello con hilo, fieltro de otro color o pequeñas piezas de tela. En la parte superior solo tendrás que colocar una argolla para convertir la figura en un llavero.
- Moñito inspirado en Mira. Si buscas una opción sencilla, un accesorio inspirado en Mira puede convertirse en un pequeño moño de tela. Combina retazos rosas y negros para crear dos lazos y únelos en el centro con una tira pequeña de tela. Puedes coser la pieza directamente a la argolla o añadir un pequeño cordón entre el moño y el gancho. Es una alternativa fácil de hacer y no requiere un patrón complicado.
- Mini mochilita de tela inspirada en Zoey. Otra opción consiste en transformar un pequeño retazo en una mochilita en miniatura. Puedes utilizar mezclilla, algodón o cualquier tela que tenga suficiente firmeza para conservar la forma. Recorta dos piezas similares, únelas dejando una abertura y agrega una pequeña solapa o bolsillo al frente. Incluso puedes colocar un cierre diminuto, aunque también funciona con un botón o una pieza de velcro.
- Llavero inspirado en Derpy. Para representar al tierno tigre Derpy puedes comenzar con un círculo de tela blanca y añadir pequeños detalles naranjas. Las orejas pueden hacerse con dos triángulos de fieltro cosidos en la parte superior. Después, agrega los rasgos del rostro con hilo o pequeñas piezas de tela. Si quieres que quede más acolchado, coloca un poco de relleno entre las dos piezas antes de cerrarlas.
- Llavero inspirado en el logotipo de HUNTRIX o Saja Boys. Para una opción menos centrada en los personajes, puedes crear un pequeño dije inspirado en el universo de HUNTR/X. Recorta una estrella, corazón u otra silueta sencilla en tela negra y añade encima el diseño con fieltro o tela de un color contrastante. Los detalles pueden coserse a mano o pegarse con silicón caliente si buscas una manualidad rápida. Finalmente, incorpora la argolla y tendrás un accesorio inspirado en KPop Demon Hunters que puede combinar con cualquier mochila o bolso.