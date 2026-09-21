Carl Jung, psicólogo suizo: “Aquello a lo que te resistes, persiste; lo que aceptas, te transforma”

Los psicólogos y psicólogas se encuentran entre los profesionales más respetados de la actualidad y de los que más trabajo tienen. Estos expertos ayudan a los miembros de la sociedad a comprender cómo funciona su mente y el porqué de ciertos comportamientos, además de guiarlos en la búsqueda de soluciones sobre determinadas problemáticas.

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La salud mental es la meta principal de la psicología, una disciplina que se ha nutrido durante años de investigaciones y experimentos desarrollados por grandes expertos. Entre estos puede nombrarse a Carl Jung, un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, célebre por ser el fundador de la psicología analítica.

¿Cuál fue el legado de Carl Jung?

Carl Jung fue pionero en diversas técnicas de investigación experimental antes de centrarse en el psicoanálisis y, posteriormente, en el desarrollo de su propia psicología profunda, según detalla un informe del Instituto de Posgrado Pacifica (Estados Unidos). Esta casa de estudios añade que creó métodos innovadores para trabajar con síntomas, sueños, fantasías, visiones e incluso obras de arte a nivel de simbolismo psicológico.

Diversas fuentes consultadas precisan que el legado de Carl Jung se centra en la fundación de la psicología analítica y la introducción de conceptos fundamentales como el inconsciente colectivo y los arquetipos, patrones universales que moldean la psique humana. Su enfoque trascendió la psicoterapia clínica para transformar profundamente la literatura, la mitología comparada, el análisis del arte y la comprensión moderna de la espiritualidad.

Carl Jung y una frase para pensar

Estudiar a Carl Jung es muy importante para los futuros psicólogos, mientras que el resto de la humanidad puede tomar contacto con algunas de sus célebres premisas. "Aquello a lo que te resistes, persiste; lo que aceptas, te transforma" es una de sus frases más importantes y con la que sintetiza un principio fundamental de la psicología analítica: negar, luchar o reprimir una emoción, trauma o conflicto inconsciente solo logra amplificar su poder sobre nosotros, haciendo que reaparezca de forma recurrente a través del malestar o patrones repetitivos.

La "aceptación" en la idea de Carl Jung no implica resignación pasiva, sino un acto de integración consciente en el cual reconocemos nuestra realidad emocional tal como es. Por lo tanto, solo al dejar de gastar energía combatiendo lo que sentimos o experimentamos, ganamos la claridad necesaria para procesarlo y permitir que ocurra un verdadero cambio personal.

Esta frase mantiene total vigencia en la actualidad y podemos aplicarla cambiando la manera en que reaccionamos ante experiencias difíciles: en lugar de tapar la ansiedad, la tristeza o la rabia con distracciones o negación, aprendemos a nombrar la emoción, observar sus sensaciones sin juzgarla y validar su presencia.