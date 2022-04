Exatlón: Koke y La Bestia explotan contra Evelyn. (VIDEO)

Exatlón: All Star se encuentra en la recta final, por ello, la tensión está a tope entre los participantes del reallity show, ya que todos desean llegar a la Gran Final y alzarse con el título; no obstante, solo uno saldrá victorioso el próximo domingo 1 de mayo. ¿Será del equipo rojo o del azul?

Evelyn Guijarro

La competencia cada vez es más reñida, pero las polémicas siguen estando a la orden del día, ahora tocó el turno de Evelyn Guijarro, quien anteriormente estuvo en el ojo del huracán porque Mati Álvarez le regaló una vida extra, por ello, Koke y La Bestia han comenzado a desconfiar de ‘Sniper’, sobre todo ahora que azules y rojos conviven a diario en la Fortaleza.

En la recta final del Exatlón: All Star cada punto vale y nada quiere dar nada por perdido, pues cualquiera podría abandonar la competencia de un momento a otro, ya sea por una mala estrategia, una lesión o al caer en un duelo de eliminación. Heliud Pulido es el único que tiene su lugar asegurado en la última semana de la competencia tras vencer a ‘Terminator’ y obtener así el blindaje, mientras que los seis restantes se juegan el todo por el todo.

El equipo azul era el más unido hasta ahora, pero todo parece indicar que eso ha terminado y ahora cada uno velará por sus intereses. Koke y La Bestia han comenzado a desconfiar de su compañera de equipo debido a ciertas actitudes de ‘Sniper’.

Los dos competidores del equipo azul se percataron que Evelyn se dio un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba en las gradas, motivo por el cual tuvo que ser atendida, esto provocó que La Bestia no resistiera y le dijera a Koke que se iría lesionada para no correr.

Esta polémica se suma a la tensa situación que se vive al interior del Exatlón: All Star, pues Mati con la Golden One y Evelyn en riesgo de quedar eliminada las cosas no apuntan bien para el equipo rojo que no descarta una posible traición de ‘Terminator’.