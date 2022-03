Exatlón: Koke explota contra los rojos por hacer llorar a Heliud. (VIDEO)

La competencia nunca se detiene en Exatlón: All Star, pues semana a semana las reglas exigen un nuevo eliminado. Ahora fue el turno de Ana Lago, quien dejó la competencia tras perder ante Doris del Moral.

El Duelo de Eliminación fue uno de los más intensos, ya que ninguno de los dos equipos quería perder a uno de sus integrantes, por lo que entregaron todo para poder seguir unidos una semana más.

La polémica participación de Heliud Pulido

Para varios fue sumamente notorio que Heliud Pulido no pasa por su mejor momento, no por su rendimiento, sino porque no se siente cómodo con los integrantes de su equipo, ya que para los azules se dejó ganar por Ana Lago.

En caso de perder, Heliud Pulido sería el eliminado de la quinta semana de Exatlón: All Star, situación que fue vista por Koke Guerrero, quien rompió el silencio ‘con su apoyo incondicional hipócrita’.

Todo fue en vano, ya que Ana Lago fue la eliminada de Exatlón: All Star, pero eso no logró ocultar que Heliud Pulido tiene una baja en su rendimiento y es por una gran falta de motivación, por lo que es una gran ventaja para los azules.

Para nadie es una sorpresa que el próximo eliminado de los rojos podría ser Heliud Pulido, pero mientras eso pasa el rumor sobre la llegada de grandes refuerzos para ambos equipos se sigue incrementando.

Por lo que el primer equipo en tener este beneficio sería el azul, ya que han sido los que más elementos han perdido y tiene que pasar más ocasiones en cada uno de los circuitos.

Ana Lago es la más reciente eliminada de Exatlón. ¿Qué pasó con ella?

La llegada de refuerzos a las playas de Exatlón aseguran que la competencia va a seguir aumentando de forma considerable entre los atletas de ambos equipos.