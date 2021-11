Exatlón: Koke y Ramiro explotan tras enterarse de lo que dice Emilio.

Koke y Ramiro no se pudieron contener y explotaron contra Emilio en Exatlón México . Y no era para menos, pues el atleta rojo dijo contundentes palabras a sus espaldas, como que los “considera unos niños”.

Desde que el atleta de alto rendimiento llegó a las playas y tierras más demandantes, no ha parado de hablar de los azules, pues a su juicio tienen actitudes de niños chiquitos, pues hacen tonterías y ha hecho especial referencia al ‘Hechicero del aire’ y el ‘Hércules regio’.

En el capítulo que vivimos este jueves, pudimos escuchar a los mencionados atletas hablar sobre todo lo que decía su compañero a sus espaldas.

“Se me hace un poco innecesario que quiera seguir aparentando con palabras, pero no con hechos. Que venga y demuestre lo que tiene que hacer y que hable lo que quiera, pero mientras no puede estar tirando basura por la boca si no ha demostrado nada aquí en el programa”, expresó Koke.

Esto fue lo que dijo Emilio Rodríguez

Previamente, Emilio expresó en el reality show más demandante, que a Koke y a todos los atletas azules no los respeta, ni en la competencia ni fuera de ella porque le parece que son “unos niños”.

Visiblemente molesto, Ramiro dijo que se encargaría de sacar a Emilio y que haría un gesto cuando le ganara, insinuando que es un hablador.

