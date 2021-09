Exatlón: Así se preparan Mati y Evelyn para su regreso. (VIDEO)

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro están de regreso en las tierras y las playas de Exatlón México como parte de las Fuerzas Especiales junto con Heliud Pulido y Pascal Nadaud.

Dos de las atletas más queridas en la historia del reality show deportivo ya se preparan para desempeñar un papel espectacular. A través de sus historias de Instagram, ambas deportistas han compartido historias al respecto.

Sniper dijo estar muy entusiasmada y mostró la comodidad en la que se encuentran ahora en República Dominicana, a diferencia de las incomodidades vividas cuando experimentó con su equipo perder la fortaleza.

Sin embargo, ahora todo es diferente, pues se dijo estar muy a gusto el volver de una manera muy diferente y “con la vida que merece”.

La tricampeona Mati Álvarez compartió un video con Evelyin Guijarro donde están comiendo juntas e invitó a no perderse su espectacular regreso el lunes 13 de septiembre.

¿Cuándo veremos a las fuerza especiales?

El martes por la noche las redes sociales estallaron, no solo por el temblor en CDMX, sino porque Exatlón México hizo el anuncio de las fuerzas especiales para los atletas participantes de Guardianes y Conquistadores.

No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores de lunes a jueves a las 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO, en particular este 13 de septiembre en el que podrás gozar de Golden Champion y Sniper juntas, ¡como en los viejos tiempos!

