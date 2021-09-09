Exatlón: Valery Carranza se despide de su cabellera. (FOTOS)

La deportista de alto rendimiento que formara parte de la cuarta temporada de Exatlón México, ha hecho un cambio radical en su imagen al despedirse de su larga cabellera. Ahora, Valery Carranza luce muy diferente.

La atleta de Héroes solía teñirse el cabello de colores como el azul, pero ahora ha apostado por algo más radical y se dejó el cabello muy corto y con alguna luces cenizas, lo cual la hace lucir más bella porque enmarca perfectamente bien su rostro.

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A través de su cuenta de Instagram, la jugadora ha hecho diversas publicaciones presentando su apariencia actual, algunas veces entrenando con looks deportivos, otras en un estilo mucho más casual, pero en ambos luce muy bien.

Valery Carranza hizo un gran papel en Exatlón México

La deportista de alto rendimiento fue una de las caras nuevas de la cuarta temporada del reality show más demandante. Desde la semana 1 y hasta la 18, Valery fue de los elementos más efectivos para los Héroes, pero la mala racha del equipo azul la llevó hasta la ronda de eliminación para ser expulsada.

Valery Carranza nació Saltillo, Coahuila y ha hecho del Tocho Bandera su deporte preferido y con el que se ganó su boleto para entrar al Exatlón México.

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