Exatlón: ¿Quién es Ulises Calleros, el papá de Ximena Duggan?

Ximena Duggan se convirtió en una de las mujeres más queridas en lo que va de la quinta temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Los atletas están inspirados por sus familiares en México

La también conocida como Duggy Drummer tiene una gran inspiración para continuar peleando en las exigentes tierras de República Dominicana.

Se trata de su papá Ulises Calleros, mánager de la banda de rock Maná, actualmente integrada por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín.

En el año 2020, Ximena Duggan concedió una entrevista para Crónica Escenario, donde confesó que su papá fue una gran inspiración para incursionar en la industria musical y tocar la bateria.

“Cuando era niña, yo acompañaba a mi papá a las giras de Maná y veía sus conciertos y a toda la gente cómo les gritaba, desde ahí yo dije, ‘eso quiero para mí’. Además, mi mamá es una gran cantautora y en especial ella es la que más me ha guiado, llevado e impulsado a hacerlo”, subrayó la tapatía quien adquirió grandes habilidades para tocar la bateria.

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Duggan viene de una familia donde la música corre por sus venas, ya que su mamá también destaca en el mundo de la trova, la música regional mexicana, mariachi y hasta tiene recuerdos como corista de Maná.

La recién llegada al equipo de Conquistadores es muy privada con su vida personal y rara vez publica imágenes junto a sus seres queridos.

Sin embargo, la atleta y música sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su padre Ulises Calleros, quien es hermano del bajista Juan Calleros, integrante de la banda Maná.

Ximena Duggan se convierte en la revelación de Exatlón

Ximena Duggan cautivó desde el primer momento en que pisó las tierras de Exatlón, donde portó con orgullo la camisa de Conquistadores.

La tapatía se convirtió en un elemento muy importante para la causa azul, misma que se engalanó con la llegada de nuevos rostros como Koke, Jona, Ramiro, Tanya, Yareli y otros más.

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