Exatlón: Mati da la peor noticia al equipo azul. (VIDEO)

Exatlón: All Star está por terminar; sin embargo, nos sigue regalando historias y mucha polémica, ya que todos anhelan estar en la final, pero no todos podrán conseguirlo, pues la presión y el cansancio físico han comenzado a hacer estragos en algunos de los participantes tras 11 semanas de intensa competencia.

Mati Álvarez.

Mati Álvarez es una de las competidoras que más han dado de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo después de que le otorgó a Evelyn Guijarro una vida extra y consiguió la playera dorada.

Hasta el momento, el único que tiene su lugar asegurado en la semana final del Exatlón: All Star es Heliud Pulido, quien se impuso a Mati Álvarez el domingo pasado en una ardua competencia que se definió hasta las últimas instancias, fue así como obtuvo el blindaje.

¿Cuál fue el mensaje de Mati Álvarez al equipo azul?

Sin embargo, ‘Terminator’ dio un mensaje que podría calar hondo en el equipo azul y que ayudaría a despejar las dudas entre sus compañeros del equipo rojo, luego de declarar que ella no es azul ni le interesa ser azul.

“Yo no soy azul y no me interesa ser azul, no me gustaría ser azul. Me llevo más afuera con los azules que con los rojos, pero mi color siempre ha sido rojo y siempre va a ser así”, fue el mensaje de Mati Álvarez.

Este mensaje deja más tranquilo a sus compañeros de equipo, quienes tenían ciertas dudas sobre ‘Terminator’, quien en fechas pasadas prefirió otorgarle una vida extra a una integrante del equipo azul (Sniper), lo que trajo consigo la salida de Aristeo Cázares, principalmente ahora que todos los atletas se encuentran conviviendo en la Fortaleza y ella está más cerca de su amiga Evelyn.

‘Terminator’ es la mujer a vencer en esta recta final del Exatlón: All Star, ya que ha derrotado a hombres y mujeres por igual, no importa si son del equipo rojo o azul, Mati Álvarez tiene las hechuras suficientes para pelear por el título y de eso están conscientes todos los atletas que continúan en la competencia.