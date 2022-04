Exatlón: Este es el VIDEO que todo fan de Mati debe ver.

Exatlón: All Star está a punto de llegar a la Gran Final, donde solo un atleta se coronará como campeón o campeona de la edición más exigente del planeta.

Equipo que ganó la Batalla Colosal Exatlón All Star 12 de abril 2022.

Las apuestas han comenzado y una de las favoritas es Mati Álvarez, quien a lo largo de la competencia , ha demostrado sus ganas de levantar la copa por cuarta vez.

El equipo azul también sabe que Golden Champion es una de las rivales más fuertes a vencer, pues así lo expresó David Juárez a las cámaras de Exatlón.

Fue en el campamento, donde La Bestia utilizó su divertido personaje de El Canciller Imperial para demostrar su respeto a la poblana.

“La única que me preocupa es Mati, ella es poderosa. Mati sí me ha sacado bastantes puntos porque sí es muy buena en el tiro, a pesar de que yo llego primero al tiro, Mati me ha sacado más puntos. De repente, sí me pongo un poco nervioso”, expresó el integrante del equipo azul.

Recuérdese que la integrante del equipo escarlata es una de las mujeres más dominantes en la historia de Exatlón, venciendo a todos los hombres All Star en su paso por los circuitos.

Así se prepara Mati Álvarez para la Gran Final de Exatlón

Durante la visita a la playa que ganó junto al equipo rojo, Mati Álvarez se dijo lista para llegar a la última semana de Exatlón: All Star.

“Yo estoy lista para estar en esa Gran Final y levantar mi cuarto trofeo; es lo que más quiero. Me siento bien y me siento tranquila con las decisiones que he tomado; siento que he hecho todo lo que dicta mi corazón”, dijo la atleta a las cámaras del reality show.

Por último, Terminator confiesa que se siente tranquila con su participación en esta sexta temporada.

Creo que me siento en paz, estoy fluyendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer en los circuitos, me estoy concentrando como nunca. Ya falta poco para la Gran Final y todos queremos llegar

