Exatlón: Koke preocupa a los fans del equipo azul. ¿Se va?

Se acerca la Gran Final de Exatlón: All Star, una de las temporadas más pedidas por los fans y donde solo un atleta se coronará como campeón o campeona.

Uno de los favoritos para levantar la copa en la edición más exigente es Koke Guerrero, quien se llevó el primer lugar en la temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Fue en aquella temporada, donde el sinaloense venció a David Juárez La Bestia en una final que transmitimos por Azteca UNO.

Sin embargo, El Hechicero del Aire ha preocupado a sus fanáticos con el reciente mensaje que expresó a las cámaras de Exatlón: All Star.

Mensaje de Koke Guerrero alerta a sus fans

Después de correr un circuito en los recientes capítulos de Exatlón: All Star, el atleta del equipo azul expresó el siguiente mensaje sobre su estado de salud.

“Estoy un poco lesionado de mis rodillas, de mi espalda, de mi codo y pues le estoy dando tranqui”, declaró el mexicano.

“La verdad, en este momento me siento muy cansado, no siento que sea mi máximo rendimiento, siento que tengo muchas carreras acumuladas, pero no me voy a dar por vencido”, continuó.

Lo único cierto es que Koke Guerrero tiene muy poco tiempo para alistarse rumbo a la Gran Final de Exatlón: All Star, misma que se transmitirá en vivo el domingo 1 de mayo de 2022 por nuestra señal de Azteca UNO.

El equipo que maneja las redes sociales de Koke también se ha encargado de alentar al atleta con conmovedores mensajes.

“¡Koke tiene todo para luchar por el campeonato! Vamos #TeamKoke a seguir apoyando a nuestro hechicero hasta el final”, se lee una leyenda en las redes sociales del mexicano.

Esta misma noche, todos los atletas se enfrentarán a una colosal batalla rumbo a la Gran Final. Tenemos una cita a las 7:30 de la noche con el hashtag #AllStarEsColosal.

