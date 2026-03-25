Histórico en Exatlón México: Mati Álvarez conquista su séptima medalla y ya no podrá competir por más

Mati Álvarez ganó la medalla femenil de la semana 26 en Exatlón México, logrando su séptima presea en la novena temporada y alcanzando el límite permitido. La atleta agradeció al Equipo Rojo y destacó que ha sido una temporada larga y muy competitiva, consolidando su legado como una de las máximas ganadoras del reality.