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Histórico en Exatlón México: Mati Álvarez conquista su séptima medalla y ya no podrá competir por más

Mati Álvarez la tricampeona alcanza el límite de medallas en la novena temporada de Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

Mati Álvarez ganó la medalla femenil de la semana 26 en Exatlón México, logrando su séptima presea en la novena temporada y alcanzando el límite permitido. La atleta agradeció al Equipo Rojo y destacó que ha sido una temporada larga y muy competitiva, consolidando su legado como una de las máximas ganadoras del reality.

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