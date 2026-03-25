Histórico en Exatlón México: Mati Álvarez conquista su séptima medalla y ya no podrá competir por más
Mati Álvarez la tricampeona alcanza el límite de medallas en la novena temporada de Exatlón México.
Mati Álvarez ganó la medalla femenil de la semana 26 en Exatlón México, logrando su séptima presea en la novena temporada y alcanzando el límite permitido. La atleta agradeció al Equipo Rojo y destacó que ha sido una temporada larga y muy competitiva, consolidando su legado como una de las máximas ganadoras del reality.