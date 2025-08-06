Lágrimas, golpes y escándalos: Ellos fueron los eliminados más polémicos de La Granja VIP

La Granja VIP es uno de esos programas de telerrealidad que jamás pasa desapercibido. Con cada edición, las polémicas siempre están a la orden del día, y las expulsiones son un hervidero de emociones a flor de piel, peleas y sobre todo, escándalos. Entre los eliminados, algunos se han destacado por ser el centro de atención por razones que van más allá de los simples desacuerdos. Aquí te contamos sobre los personajes más controversiales que pasaron por la puerta de salida.

Uno de los eliminados más polémicos de la historia de La Granja VIP fue Carlos (edición 2021). Este concursante estuvo involucrado en un altercado físico con otro participante, lo que provocó una serie de reacciones en redes sociales y una intervención de los productores. La agresión fue tan intensa que las cámaras tuvieron que cortar en vivo, generando gran revuelo y poniendo a Carlos en la mira. Aunque fue expulsado, la controversia sobre su comportamiento continuó más allá de la pantalla.

No podemos dejar de mencionar a Tatiana, quien también pasó por una salida llena de lágrimas y lágrimas, pero más por su manipulación emocional que por el drama real de la competencia. Durante su eliminación en 2020, las cámaras captaron cómo intentó hacer sentir culpables a sus compañeros, con momentos de llanto y frases como “me voy porque no me apoyan” que rápidamente fueron viralizadas en las redes sociales. Aunque muchos se solidarizaron con su partida, otros acusaron que su salida estaba más relacionada con una estrategia de marketing emocional para ganarse a la audiencia.

Otro de los eliminados que marcó la diferencia fue Luis, quien se despidió de la granja en 2019 después de un continuo enfrentamiento con los demás concursantes. La relación con los demás fue tensa desde el principio, pero su salida se dio en un episodio lleno de acusaciones mutuas entre él y su “enemiga” de turno, Verónica. Las acusaciones de trampa y el rumor de que Luis había formado alianzas secretas fuera del juego causaron tal polémica que muchos seguidores pidieron su expulsión desde semanas antes. Su enfrentamiento final en pantalla fue, sin duda, uno de los momentos más recordados por los fans.

Cada temporada de La Granja VIP demuestra que la línea entre el espectáculo y la realidad es difusa. Los eliminados más polémicos han dejado huella por sus conflictos, jugadas sucias y sus momentos de máxima tensión, que aseguran que La Granja VIP siga siendo uno de los programas más esperados cada año.