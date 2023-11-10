Exatlón México: ¿Cómo se encuentra Daniel Corral después de su lesión?

Recién comenzó el Exatlón México y las alarmas ya se encendieron, tras la dolorosa lesión que sufrió Daniel Corral, atleta que recién volvió a la competencia más colosal de la historia tras una larga ausencia.

El gimnasta mexicano formó parte de la primera temporada del Exatlón México, donde brilló con luz propia y se quedó con el tercer lugar. Después de varios años, Daniel Corral ha regresado para seguir haciendo historia, pero lastimosamente se lesionó.

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¿Cómo fue la lesión de Daniel Corral?

El atleta rojo se lastimó el hombro mientras se enfrentaba Andrés Fierro, por lo que ya no pudo continuar en la competencia y de inmediato fue atendido por los servicios médicos que le inmovilizaron el hombro.

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¿Qué pasará con Daniel Corral?

Después de su fuerte lesión en el hombro, Daniel Corral se mostró devastado: “Fue una sorpresa para mí y más que fue una tontería. Estoy muy muy triste, no sé cómo tomar esto, no sé si es un reto más o si es un obstáculo que tengo que superar”, declaró.

Hasta ahora se desconoce si la lesión le permitirá a Daniel Corral continuar en la competencia o tendrá que abandonarla. No obstante los rumores han estado a la orden del día, ya que muchos fanáticos del Exatlón se preguntan si el gimnasta podrá continuar o no.

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Por otro lado, Daniel Corral señaló que está recibiendo la atención adecuada, pero no puede estar en competencia, ya que tuvo una especie de dislocación, por lo que tiene el músculo del hombro inflamado y los médicos deberán esperar a que baje la hinchazón y puedan realizarle los estudios pertinentes.

🚨 ¡Atención a los fans de DANIEL CORRAL! 🚨 Tenemos información sobre cómo se siente. 🥹 ¡Manden sus buenas vibras para que se recupere pronto! 🙌🏼✨ #ExatlónMéxico pic.twitter.com/gA54LmqxTq — Exatlón México (@ExatlonMx) November 8, 2023

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón México? No te pierdas este viernes en punto de las 20:30 el Exatlón México, a través de las pantallas de Azteca UNO y descubre qué pasará con Daniel Corral y con el resto de los atletas de la competencia más colosal de la historia. Además, los domingos de eliminación a las 19 horas.

