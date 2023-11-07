Exatlón México: Así fue la dolorosa lesión de Daniel Corral (VIDEO)
El regreso de Daniel Corral a las tierras y playas de Exatlón México terminó con una dolorosa lesión que pone en duda su continuidad en el reality deportivo.
Inició la nueva temporada de Exatlón México con el regreso de 12 leyendas, entre ellas, Daniel Corral, quien vuelve a las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.
Y es que el gimnasta fue parte de la primera temporada del reality deportivo, donde llegó a la final. Ahora, años después, regresa para seguir escribiendo historia.
Sin embargo, en la última carrera de la noche, donde Daniel Corral enfrentaba a Andrés Fierro, se lastimó el hombro y no pudo continuar con la carrera.
De inmediato fue atendido, por lo que el hombro le fue inmovilizado. Será evaluado y en las próximas horas se sabrá qué pasará con él. Sus compañeros y rivales en todo momento lo alentaron y ayudaron para ser revisado con detalle.
🚨¡DANIEL CORRAL se lastimó! 😱 Por indicaciones del médico, no puede continuar en la carrera, PATO termina el juego por él. 🔥 #ExatlónMéxico pic.twitter.com/VDfKzzC81z— Exatlón México (@ExatlonMx) November 7, 2023
¿Quién ganó la Villa 360 hoy lunes 6 de noviembre?
En una competencia llena de adrenalina y entrega, los rojos se llevaron la victoria y con ello descansarán en la Villa 360, la ventaja competitiva más importante.