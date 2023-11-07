Exatlón México: Así fue la dolorosa lesión de Daniel Corral (VIDEO)

Inició la nueva temporada de Exatlón México con el regreso de 12 leyendas, entre ellas, Daniel Corral, quien vuelve a las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Y es que el gimnasta fue parte de la primera temporada del reality deportivo, donde llegó a la final. Ahora, años después, regresa para seguir escribiendo historia.

Sin embargo, en la última carrera de la noche, donde Daniel Corral enfrentaba a Andrés Fierro, se lastimó el hombro y no pudo continuar con la carrera.

De inmediato fue atendido, por lo que el hombro le fue inmovilizado. Será evaluado y en las próximas horas se sabrá qué pasará con él. Sus compañeros y rivales en todo momento lo alentaron y ayudaron para ser revisado con detalle.

🚨¡DANIEL CORRAL se lastimó! 😱 Por indicaciones del médico, no puede continuar en la carrera, PATO termina el juego por él. 🔥 #ExatlónMéxico pic.twitter.com/VDfKzzC81z — Exatlón México (@ExatlonMx) November 7, 2023

¿Quién ganó la Villa 360 hoy lunes 6 de noviembre?

En una competencia llena de adrenalina y entrega, los rojos se llevaron la victoria y con ello descansarán en la Villa 360, la ventaja competitiva más importante.