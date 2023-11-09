Exatlón México: Esto dijeron los azules de la lesión de Daniel Corral (VIDEO)

Una cosa que es segura en la nueva temporada de Exatlón México, es el gran nivel de los atletas, ya que todos son campeones y leyendas, llegaron con el objetivo de ganar.

Sin embargo, durante todas las temporadas de Exatlón México, la mayoría de los campeones han formado parte del equipo rojo y los que no han ganado, han logrado llegar a la final con un nivel impactante.

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Por ese motivo, los azules quieren medir sus fuerzas para conocer el reto que van a tener a lo largo de la temporada.

¿Los azules sienten miedo por el nivel de los rojos?

Durante una reunión para poder planear una forma de enfrentar la temporada, los azules reconocieron el gran nivel que han mostrado en las primeras pruebas los rojos.

El día de hoy, yo sí me di cuenta y yo la neta, les voy a ser muy sincero, yo sí me imaginé, yo me di cuenta de todos los que habían del lado rojo y la neta son puros campeones, hay buen nivel de aquel lado. Creo que perdimos una batalla, más no perdimos la guerra, mañana seguimos con todo

¿Qué piensan los azules de la lesión de Daniel Corral?

Por su lado, Javi Márquez reveló que siempre ha pensado que Ernesto y Daniel, tienen un gran nivel, pero por la lesión no ha logrado tener un enfrentamiento contra el olímpico mexicano.

Ernesto y Daniel, en la rama varonil, esos vatos son buenísimos, en algún momento, sí quisiera como enfrentarme con ellos

Además, Ernesto reveló que tenía muchas ganas de competir nuevamente contra Daniel Corral.

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