Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves 9 de noviembre?

La nueva temporada de Exatlón México, ha comenzado con una gran demostración de nivel por parte de los atletas. Las leyendas y campeones, han mostrado su experiencia, mientras que los nuevos han impactado con su rendimiento de forma individual.

Al final, los dos equipos han logrado triunfos importantes, por el lado de los rojos se quedaron con el primer enfrentamiento por la Villa 360 de Exatlón México, mientras que los azules ganaron la fiesta de bienvenida.

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Estos enfrentamientos, han dejado muy en claro que la competencia va a estar muy cerrada toda la temporada, además de que los atletas, van a recibir varias sorpresas en las próximas semanas.

¿Quién gana la batalla por la Villa 360 de Exatlón México?

La noche de este jueves, vamos a vivir una de las batallas más sorprendentes de la nueva temporada de Exatlón México, ya que los azules quieren ganar por primera ocasión todas las comodidades de la Villa 360, pues por el momento solo pueden mirar por el vidrio que los separa.

Todo parece indicar que los azules han despertado, por lo que quieren sacar el mayor provecho de la desventaja que tienen los rojos en estos momentos, esto debido a la fuerte lesión en el hombro que tiene Daniel Corral, quien es uno de los atletas más completos que han llegado a la playas de Exatlón México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles de la competencia más demandante de la televisión mexicana, los podrás ver por la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.

