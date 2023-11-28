Exatlón México: ¿Cuál fue la controversia en el regreso del Exaball?

Uno de los momentos más esperados dentro de las playas de Exatlón México, los vivimos la noche de este lunes, ya que los millones de fans del reality más demandante de la televisión mexicana, tuvieron la oportunidad de ver el regreso del Exaball.

Recordemos que, es uno de los enfrentamientos más esperados por los fans y los atletas, ya que pueden ver un poco más de contacto en la competencia, pero también ha sido el escenario, donde han nacido grandes rivalidades de Exatlón México.

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¿Cuáles fueron los momentos más intensos del Exaball?

La primera en anotar en el regreso del Exaball, fue nuestra querida Mati Álvarez, quien abrió el camino para que las mujeres rojas se quedaran con el primer set.

Sin embargo, las cosas subieron de intensidad en el set de los hombres, ya que Andrés le cometió una falta clara a Edgar Solís, lo que puso las cosas un poco tensas. El equipo azul, no estaba teniendo el juego más limpio y acumularon varias faltas, por lo que los rojos tuvieron un tiro libre.

Al final, Javi Márquez fue el encargado de anotar el punto que le daba el set a los azules y ponía las cosas parejas.

En el set mixto, los azules tuvieron la fortuna de su lado, por lo que fueron los ganadores del primer Exaball de la temporada de Exatlón México.

¿Cuál fue el enojo del equipo rojo?

El estilo de juego de los azules, no fue bien tomado por los rojos, quienes salieron muy molestos de la arena de Exaball, asegurando que algunos integrantes del otro equipo, únicamente entraron a pegar.

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