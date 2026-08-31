Este es el gesto que puedes hacer para que los gatos se te acerquen; confirmado por veterinarios

Es común leer o escuchar que los gatos son animales bastante particulares. A diferencia de los perros, ganarte su confianza y que se te acerquen por iniciativa… es sumamente complicado. Sin embargo, los expertos indican que existe un truco prácticamente infalible para que los mininos confíen en ti de manera inmediata. He aquí toda la información al respecto.

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¿Cómo hacer que los gatos confíen en ti?

Probablemente pienses que el gesto que puede ganar la confianza de los gatos es algo sumamente complicado, sin embargo los expertos en felinos indican que basta con parpadear lento. Entre los veterinarios este gesto se conoce como la sonrisa de los michis. Esta situación ha sido estudiada, tal como lo demuestran las universidades de Sussex y Portsmouth.

Estas instituciones hicieron diversas pruebas entre mininos y humanos, donde estos últimos parpadeaban de manera lenta y controlada, situación que era replicada por los animales. La respuesta de los michis se daba a diferencia de cuando los seres humanos se mostraban cercanos pero sin realizar ninguna acción.

El estudio indica que la segunda prueba que se realizó, tenía a la investigadora cercana a otros gatos que no le conocían. Allí alternó rostros neutros y la rutina de los parpadeos lentos previo a ofrecerles la mano. Se indica que después de realizados los parpadeos por parte de los humanos, los michis tenían mayor predisposición para acercarse y además respondían con parpadeos similares.

@aztecanoticias #Noticias #Informacion ♬ sonido original - Azteca Noticias #DíaDelGato | ¡Tu gato no habla, pero te dice que te ama a su manera! Aunque nunca te lo diga con palabras, los felinos demuestran su afecto con gestos clave: desde parpadear lentamente y frotarse contra ti para compartir su olor, hasta acercarse con la cola erguida o elegir tus piernas para tomar un descanso seguro. Descubre las señales de confianza que revelan que eres su persona favorita. Itzel Alejandra Gómez con los detalles. #AztecaNoticias

¿Cómo se debe realizar el parpadeo para atraer gatos?

Como primer punto, se debe indicar que cada animalito responde de diversas maneras, pues hay algunos michis que se acercan tal como los perros para ser acariciados. Sin embargo, hay vivencias, personalidades y contextos que generan precisamente las actitudes de los gatos. Por eso, si tú observas a alguno de los michis de manera detenida, podría considerarse como reto o amenaza.

En ese sentido, si gustas probar el gesto, lo único que debes hacer son movimientos tranquilos, mantener la voz baja y estar dispuesto a un posible rechazo de parte del gato. Aunque parpadear lento a veces funciona, el gesto no es magia encantadora de animales.