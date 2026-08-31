Las 3 plantas que debes sembrar en septiembre para que estallen de flores en otoño

Si buscas que tu jardín, terraza o balcón se llene de flores durante el otoño, los crisantemos, las zinias y el cempasúchil son 3 alternativas que puedes cultivar en septiembre. Los primeros pueden comprarse en maceta próximos a florecer, mientras que las otras especies pueden cultivarse a partir de semillas o plantas jóvenes bajo condiciones adecuadas.

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El comienzo de septiembre coincide con un momento de transición para muchos jardines. La cantidad de horas de luz comienza a cambiar y las temperaturas pueden ser más moderadas, aunque esto varía considerablemente según la región. Por eso, antes de sembrar plantas que dan flores, los especialistas recomiendan revisar las necesidades particulares de cada especie y garantizar un suelo fértil, buen drenaje y suficiente iluminación.

¿Qué flores puedes sembrar en septiembre para tener un jardín lleno de color en otoño?

Los especialistas de la Royal Horticultural Society (RHS) destacan la importancia de elegir las plantas de temporada de acuerdo con las condiciones de luz, temperatura y humedad de cada jardín. Estas son 3 especies que pueden convertirse en protagonistas del jardín:



Crisantemos (Chrysanthemum): son una de las flores más representativas del otoño. Si se compran en maceta cuando ya están próximos a florecer, es posible disfrutar de sus flores durante buena parte de la temporada. Lo importante es colocarlos en un sitio con buena iluminación y mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcarlo. Con estos cuidados, pueden ofrecer una floración abundante y duradera. Zinias (Zinnia elegans): son una de las opciones más agradecidas para quienes comienzan a cultivar flores. Germinan con facilidad, toleran bien el calor y producen flores de colores muy vivos durante varias semanas. Necesitan buena cantidad de luz solar y un riego moderado, procurando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos. Además, si se cortan las flores para colocarlas en un florero, la planta puede continuar produciendo nuevos botones. Cempasúchil (Tagetes erecta): es un clásico de esta temporada que va mucho más allá de las celebraciones de Día de Muertos. Se adapta bien a macetas pequeñas y medianas y, con suficiente luz y un buen drenaje, es relativamente sencillo de cuidar. Sus flores amarillas y naranjas llenan de color cualquier espacio y, además, es una planta muy utilizada en huertos y jardines.

¿Cómo cuidar crisantemos, zinias y cempasúchil para prolongar su floración en otoño?

Aunque cada especie tiene necesidades particulares, existen algunas reglas básicas que pueden ayudar a mantenerlas fuertes durante el otoño:



Busca un lugar luminoso: las 3 especies necesitan una buena cantidad de luz para desarrollarse y producir flores. La exposición exacta dependerá del clima y de las condiciones del espacio.

las 3 especies necesitan una buena cantidad de luz para desarrollarse y producir flores. La exposición exacta dependerá del clima y de las condiciones del espacio. Garantiza un buen drenaje: las raíces necesitan agua, pero también oxígeno. Las macetas deben tener agujeros en la base y el sustrato debe permitir que el exceso de agua se evacúe.

las raíces necesitan agua, pero también oxígeno. Las macetas deben tener agujeros en la base y el sustrato debe permitir que el exceso de agua se evacúe. Riega según las condiciones del suelo: no conviene establecer una cantidad fija de agua para todas las plantas. Comprueba primero la humedad del sustrato y ajusta la frecuencia según la temperatura y la exposición solar.

no conviene establecer una cantidad fija de agua para todas las plantas. Comprueba primero la humedad del sustrato y ajusta la frecuencia según la temperatura y la exposición solar. Retira las flores marchitas: en especies como la zinnia, cortar las flores puede estimular la producción de nuevos botones y mantener el ejemplar más atractivo.

en especies como la zinnia, cortar las flores puede estimular la producción de nuevos botones y mantener el ejemplar más atractivo. Aporta nutrientes cuando sea necesario: las plantas cultivadas en maceta disponen de una cantidad limitada de nutrientes. Un fertilizante apropiado para plantas de flor puede utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante.

las plantas cultivadas en maceta disponen de una cantidad limitada de nutrientes. Un fertilizante apropiado para plantas de flor puede utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante. Vigila las plagas: revisar periódicamente hojas y tallos permite detectar pulgones, ácaros u otros problemas antes de que se extiendan.

Con una elección adecuada de ejemplares, buena iluminación, riego equilibrado y un suelo que drene correctamente, septiembre puede ser un buen momento para preparar un jardín de otoño lleno de color. Estos ejemplares ofrecen distintas formas de conseguirlo, tanto en jardines amplios como en macetas y balcones.