Los 3 perfumes que huelen a frutos rojos y serán tendencia este otoño 2026

Los 3 perfumes que huelen a frutos rojos y pueden convertirse en protagonistas del otoño 2026 son los que pertenecen a familias olfativas diferentes de firmas reconocidas a nivel internacional. Estas fragancias recurren a ingredientes como frambuesa, bayas rojas o cereza para construir composiciones intensas y femeninas.

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Las frutas rojas ocupan un lugar destacado en la perfumería contemporánea porque permiten aportar una salida jugosa y llamativa sin limitar la composición a un perfume exclusivamente dulce. Los expertos suelen combinarlas con flores, maderas, vainilla, almizcle o especias para conseguir mayor profundidad y duración.

¿Cuáles son los 3 perfumes con aroma a frutos rojos que destacan para otoño 2026?

La elección de una fragancia para el otoño suele estar relacionada con ingredientes cálidos que acompañan las temperaturas más bajas. La International Fragrance Association (IFRA) explica que los aromas se construyen mediante diferentes materias primas que aportan características olfativas específicas y evolucionan durante el uso del perfume.



The Icon Elixir Woman de Antonio Banderas: lanzado en 2026, es una fragancia floral para mujeres creada por la perfumista Amelie Jacquin. La composición comienza con notas de frambuesa y bayas rojas, que aportan un efecto frutal y jugoso. En el corazón aparecen pimienta rosa y jazmín, mientras que el fondo combina benjuí y sándalo. Es una alternativa para quienes buscan una fragancia femenina en la que los frutos rojos tengan presencia desde las primeras notas. Lost Cherry de Tom Ford: lanzado en 2018, es una fragancia Oriental Floral unisex creada por la perfumista Louise Turner. Su salida combina almendra amarga, cereza negra y licor de cereza, construyendo un acorde frutal intenso. El corazón incorpora cereza ácida, ciruela, rosa turca y jazmín sambac, mientras que el fondo reúne vainilla, haba tonka, canela, bálsamo del Perú, sándalo, benjuí, clavo de olor, cedro, pachulí y vetiver. Su perfil resulta especialmente apropiado para quienes prefieren aromas frutales profundos y envolventes. La Vie est Belle en Rose de Lancôme: lanzado en 2019, pertenece a la familia Floral Frutal para mujeres y fue creado por los perfumistas Anne Flipo y Dominique Ropion. En la salida aparecen frambuesa, bayas rojas, pimienta rosa y bergamota. El corazón combina rosa de Damasco, rosa, peonía y lirio de los valles, mientras que el fondo suma pachulí, almizcle, iris y sándalo. El resultado se acerca a un perfil floral y frutal de carácter elegante.

¿Por qué los perfumes con aroma a frutos rojos son ideales para el otoño 2026?

Los perfumes con aroma a frutos rojos son ideales para el otoño 2026 porque sus características combinan bien con las temperaturas más frescas.



Aportan una sensación dulce y envolvente: las notas de frutos rojos pueden crear aromas intensos y reconfortantes, ideales para los días de temperaturas más bajas.

las notas de frutos rojos pueden crear aromas intensos y reconfortantes, ideales para los días de temperaturas más bajas. Combinan bien con acordes cálidos: ingredientes como la vainilla, el benjuí, el sándalo y el haba tonka aportan profundidad y sofisticación a las facetas frutales.

ingredientes como la vainilla, el benjuí, el sándalo y el haba tonka aportan profundidad y sofisticación a las facetas frutales. Se adaptan a diferentes estilos: un perfume de frutos rojos puede tener un carácter fresco y floral o transformarse en una composición intensa, especiada y amaderada.

un perfume de frutos rojos puede tener un carácter fresco y floral o transformarse en una composición intensa, especiada y amaderada. Crean aromas con personalidad: la cereza, la frambuesa y las bayas rojas poseen perfiles olfativos fácilmente reconocibles que permiten construir fragancias llamativas y memorables.

Cabe mencionar que la percepción de un perfume depende de la combinación de sus materias primas y de la evolución de sus diferentes notas sobre la piel. Por eso, durante el otoño 2026, las fragancias que combinan frutos rojos con flores y acordes cálidos se presentan como una alternativa atractiva para quienes buscan aromas dulces y de mayor profundidad.