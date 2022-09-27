Exatlón México: Los atletas que conforman el equipo azul.

El próximo lunes 3 de octubre la espera va a llegar a su final, pues arranca la nueva temporada de Exatlón México en punto de las 19:30 horas por la señal de Azteca UNO.

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Nuevamente un grupo de veinte hombres y mujeres va a ponerse las playeras rojas y azules, todo con la finalidad de buscar ser los campeones de Exatlón México, por lo que el compromiso que tienen todos con los millones de fans del reality es enorme.

Nuestro querido Antonio Rosique va a seguir al frente de Exatlón México, contando las historias de los atletas que han aceptado el reto de pasar por los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año, nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano en muchos rincones del país

Los atletas que llegan al equipo azul en Exatlón México.

Luego de miles de jóvenes que intentaron ser parte de la nueva temporada de Exatlón México, pero pocos son los que han tenido la oportunidad de llegar a las playas de República Dominicana, donde solo veinte son los elegidos que van a formar parte del equipo azul.

Recordemos que, los últimos campeones fueron dos integrantes del equipo azul, Koke Guerrero y Marysol Cortés, por lo que los nuevos deportistas tendrán que entregarlo todo para poder defender ese lugar de honor.

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Por eso, te presentamos a todos los atletas que van a formar parte del equipo azul en la próxima temporada de Exatlón México.

Manuel Paniagua – Waterpolo.

Liliana Hernández – Atletismo.

Lizli Patiño – Waterpolo.

Emmanuel Chiang – Calistenia.

Pato González – Wakeboard.

Fiona Bernal – Triatlón.

Verónica Aldrete – Boxeo.

Fogel Farid Negrete – Atletismo.

Andrés Fierro – Parkour.

Andrea Medina – Basquetbol.

Ya lo sabes, Exatlón México llega a la pantalla de Azteca UNO, el próximo 3 de octubre en punto de las 19:30 horas.

