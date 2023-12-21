Exatlón México: Diana sufre una terrible lesión en los circuitos

Las mujeres de los dos equipos salieron a los circuitos con la mejor actitud, pues todas estaban dispuestas a ganar la medalla, la cual las puede salvar en caso de ir a un Duelo de Eliminación.

Sin embargo, las cosas no siempre salen de la mejor manera para todas, pues únicamente una se va a quedar la medalla, pero las cosas se pueden complicar cuando una de las atletas sufre una lesión que puede poner en riesgo su estancia en las playas de Exatlón México.

Enigmas | Exatlón México | Programa 38 | 19 diciembre 2023

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Lamentablemente, esa fue la situación de Diana, una de las nuevas integrantes del equipo, quien quiere ganarse el respeto de sus compañeros.

¿Cómo fue la lesión de Diana en Exatlón México?

En la intensa batalla por la medalla femenil de la semana, Diana salió al circuito para enfrentar a Liliana, pero en la segunda rampa tuvo una fuerte lesión en el tobillo.

El primero en darse cuenta, fue Javi Márquez quien pidió que la competencia se detuviera, de inmediato todos los rojos corrieron para apoyar a su compañera, Diana fue cargada por Heliud, quien la llevó a la ambulancia.

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Por el momento, no tenemos noticias sobre el estado de salud de Diana, ni la gravedad de la lesión que sufrió en los circuitos de Exatlón México, pero los rojos le han enviado sus mejores vibras para que pueda superar pronto esta complicada situación.