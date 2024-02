“Están ardidos”, Heliud explota contra Andrés en Exatlón México

Las cosas se calentaron en Exatlón México entre Heliud Pulido y Andrés Fierro, y es que atleta azul alegó que Black Panther no concretó de manera correcta un circuito en su carrera con Javi Márquez, por lo que estaba rompiendo una regla de la competencia y solicitó que se revisara. Ante la situación el atleta rojo enfureció y negó que hiciera algo mal.

Me molesta que siempre estén buscando fallas incluso cuando no tengan razón, dijo Pulido.

Por su parte Velociraptor defendió su punto y mencionó que si había algún error él siempre iba a defender a su equipo. Pero la discusión no terminó ahí ya que Heliud Pulido se fue contra su rival diciendo: “No ma@**s Andrés deja de llorar”.

Heliud siempre es una persona que va y llora todas las cosas que pasan, y cuando uno lo hace, uy se enoja. Declaró Andrés.

A su vez, Black Panther explicó a sus compañeros de equipo que lo que hizo durante su carrera está permitido y que saltar de la plataforma está bien ejecutado. Más tarde Andrés se encontraba hablando con una persona de Exatlón México para explicar la falta y fue cuando Heliud Pulido estalló y le pidió a Raptor que dejara de llorar.

Juega, juega y ya...Ahorita porque están ardidos están buscando eso. Aseguró Heliud

Entonces Javi Márquez se metió en la discusión y confrontó a Pulido diciéndole que su equipo también iba y se quejaba de las jugadas y ellos no se enojaban; no obstante el atleta rojo seguía visiblemente molesto y afirmaba que no era parte de la regla lo que alegaban los azules y que siempre era la misma situación con Andrés.

Por su parte Velociraptor dijo que él se enfocaría en jugar y seguiría divirtiéndose en Exatlón México, y si los rojos se enojaban pues ni modo. Los atletas seguían discutiendo y Fierro decía que él empezó a reclamar porque Heliud empezó con eso al inicio de la temporada: “Aguanta la vara” reclamó el azul, “Eres el primero que siempre está llorando”, clamaba el rojo.

Siempre es lo mismo contigo, ganas te burlas, si pierdes ahí estás, siempre es lo mismo. Manifestó Heliud Pulido

Y mientras parecía que Black Panther se molestaba más y más, Andrés parecía disfrutarlo e incluso dijo sentirse feliz por sacarlo de sus casillas. Luego de la tremenda polémica que se armó en el circuito y que se revisara el juego, fue Antonio Rosique quien afirmó que la plataforma donde iban los competidores debe topar al final y que sí estaba permitido que el atleta saltara. Por esta razón, se cumplía con la regla y el punto de Heliud fue válido.

Si quieres ver el polémico momento de Exatlón México puedes ver el video a partir del minuto 37:37.