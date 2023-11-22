Exatlón México: Esta es la estrategia de los rojos contra Macky

Cada decisión dentro de las playas de Exatlón México, es fundamental para la estrategia de cualquiera de los dos equipos, ya que siempre buscan tener los puntos seguros y dejar fuera a los rivales más fuertes del contrario.

Ahora, todo parece indicar que los líderes del equipo rojo, tienen una estrategia muy clara para tratar de mandar al Duelo de Eliminación a Macky González, quien se ha convertido en un referente del cuadro azul.

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¿Cuál es la estrategia del equipo rojo contra Macky González?

Las cosas han ido tomando un nuevo camino en los circuitos de Exatlón México, por ese motivo, Pato Araujo ha tomado una decisión que podría cambiar el destino de la competencia, pues quiere enfrentar a Macky contra Mati, todo con la finalidad de sacar ventaja.

Estamos hablando un poco en la cocina de que, Macky es uno de los elementos que se le puede ganar del otro lado. Y ahorita, en este último juego, Mati la agarró y creo que por ahí, no sé si le comentó ‘¿Por qué me agarras’ es parte de la competencia, es parte de nuestra estrategia, no tienen porque haber cuestionamientos

Sin embargo, aunque es parte fundamental de la estrategia de los rojos, todo parece indicar que Mati Álvarez, no está tan contenta, pues en su filosofía es competir contra todos a lo largo de la temporada.

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