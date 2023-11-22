Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por el Porcentaje hoy 21 de noviembre?

Durante años, Exatlón México se ha mantenido en el gusto de millones de personas. El secreto para poder hacer eso, es que la competencia dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana es en equipo y de forma individual.

Por ese motivo, todos y cada uno de los atletas de Exatlón México, deben tener una estrategia personal para poder llegar a las semanas finales de la competencia, una de las grandes oportunidades para comenzar a distinguirse de los otros, es el Duelo por el Porcentaje.

Ernesto Cázares es el primer eliminado de Exatlón México

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¿Quién gana el Duelo por el Porcentaje este 21 de noviembre?

Para empezar, el Duelo por el Porcentaje es la mejor oportunidad que tienen los atletas para tratar de evitar ir al Duelo de Eliminación del domingo, ya que el vencedor de este enfrentamiento, va a sumar varios puntos a su rendimiento, el cual va a salir de uno de sus compañeros.

Los azules quieren ganar el Duelo por el Porcentaje, pues las condiciones de juego, los ponen en riesgo, ya que no han logrado imponer condiciones en los circuitos. Por su parte, los representantes del equipo rojo, quieren seguir sumando ventajas a su favor.

En medio de un intenso Duelo por el Porcentaje, Pato Araujo logró vencer a Daniel Corral, imponiendo su experiencia. Por parte de las mujeres azules, la gran vencedora fuer Lili, quien demostró que está pasando por un gran momento en Exatlón México.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles del Duelo por el Porcentaje, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas. También los domingos, donde tus atletas van favoritos, tendrás que salir a defender su lugar en Exatlón México, todo en punto de las 19:00.

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