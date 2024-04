Exatlón México: Evelyn Guijarro sufre asalto y le roban su camioneta

Una de las atletas más queridas y entrañables que nos ha dejado el Exatlón México es Evelyn Guijarro, mejor conocida como ‘Sniper’, quien ha sido una de las participantes más destacadas del equipo azul.

Sin embargo, la delincuencia es un mal que no cesa en nuestro país y nadie está exento de ser víctima de los amantes de lo ajeno. Desafortunadamente en esta ocasión le tocó a nuestra querida Evelyn Guijarro, quien fue despojada de su camioneta.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La exatleta del equipo azul compartió en redes sociales el robo del que fue víctima hace unas semanas, pues mencionó que a horas de irse de viaje a Europa y mientras se dirigía al aeropuerto fue asaltada por dos sujetos que le robaron sus pertenencias y de paso su camioneta.

De acuerdo con Evelyn Guijarro la suerte no ha estado de su lado en los últimos días, ya que sufrió una serie de sucesos desafortunados como el robo de su cartera en el festival Tecate Pa’l Norte, así como el asalto del que fue víctima y que le impidió irse de vacaciones por Europa.

¿Por qué no se pudo ir de viaje? ‘Sniper’ reveló que debido a que los ladrones se llevaron sus maletas, pasaporte e identificación le fue imposible continuar con el viaje que ya tenía programado, además de que la despojaron de su celular y de su camioneta.

Afortunadamente no sufrió ningún daño físico; no obstante, durante los días subsecuentes al asalto se mantuvo muy nerviosa por no tener ninguna identificación ni sus tarjetas de crédito.

¿Qué conclusión sacó Evelyn Guijarro del asalto?

Notablemente molesta por lo sucedido, Evelyn Guijarro, exparticipante del Exatlón México, confesó que el asaltó que sufrió le ayudó a reflexionar sobre su vida, pero por fortuna se encuentra bien y todo quedó en cosas materiales y nada que lamentar.

Aunque no pudo realizar uno de los mejores viajes de su vida, Evelyn Guijarro disfruta de su estancia en México junto a su familia y seres queridos pues asegura que por algo pasan las cosas.