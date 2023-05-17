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FOTOS | ¿Por qué Evelyn Guijarro es la atleta azul más luminosa de todo Exatlón México?

A pesar de que Evelyn Guijarro no ha logrado ganar un trofeo de Exatlón México, el público la coloca como su atleta azul favorita. Te contamos por qué en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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