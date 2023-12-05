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FOTOS | ¿Mati quería que Evelyn Guijarro entrara a Exatlón sí o no?

Llegó un nuevo refuerzo al equipo azul y mientras Antonio Rosique la describía, Mati pensaba que era Evelyn Guijarro, ¡pero no fue así! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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