“Hizo su juego, nosotros caímos”, Heliud sobre Macky en Exatlón México

Mati Álvarez no sabía que esperar de Macky González en el duelo de eliminación tras no jugar por tres semanas en Exatlón México. “Estoy en shock, no me la creo, lo que pasó", dijo Terminator a Paulette.

Para Heliud Pulido el resultado es desconcertante pues vio a la Amazona exhausta, ‘desparramada en el piso’, por lo que no creía posible que ganara, ‘a final pues no es culpa de Macky, es válido lo que ella hizo, hizo su juego, nosotros caímos, cada competencia terminaba muy cansada y la hora de correr lo hacía al 100%'.