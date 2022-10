Exatlón México: ¿A qué hora, cómo y cuándo ver el inicio de la nueva temporada?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este lunes 3 de octubre iniciará una nueva temporada del Exatlón México, en la que 20 competidores darán todo de sí para convertirse en el campeón de la competencia más demandante de la historia. ¡No te la pierdas!

Regresa Exatlón México, el mejor reality deportivo de la televisión.

Después de que el huracán Fiona azotara las playas de República Dominicana y dañara algunos circuitos del reality deportivo, la fecha al fin se llegó y todo está listo para que los atletas intenten escribir con letras de oro una nueva historia.

Las nuevas dinámicas, nuevamente estarán dirigidas por nuestro querido y entrañable Antonio Rosique, quien nos hará vibrar de emoción con sus siempre emotivas narraciones. A lo largo de las últimas semanas las redes del Exatlón México, nos han dado a conocer a todos los atletas que formaran parte de esta nueva temporada.

¿Quiénes son los atletas de la nueva temporada del Exatlón México?

Equipo Rojo

Yann Lobito – Atleta de rugby, escalada y parkour.

Dariana García – Atletismo.

Valeria Payén – Karate.

Germán Sánchez – Clavados.

Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.

Saray Orozco – Artes marciales mixtas.

Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.

Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.

Yahel Castillo – Clavados.

Estephanie Solís – Futbol bandera.

Equipo azul

Manuel Paniagua – Waterpolo.

Liliana Hernández – Atletismo.

Lizli Patiño – Waterpolo.

Emmanuel Chiang – Calistenia.

Pato González – Wakeboard.

Fiona Bernal – Triatlón.

Verónica Aldrete – Boxeo.

Fogel Farid Negrete – Atletismo.

Andrés Fierro – Parkour.

Andrea Medina – Basquetbol.

Recordemos que, los últimos campeones fueron dos equipos del equipo azul, Koke Guerrero y Marysol Cortés, por lo que los nuevos atletas tendrán que dar su mayor esfuerzo para alzarse con la victoria.