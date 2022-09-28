Exatlón: El favorito de Aristeo en la nueva temporada.

Una nueva temporada del Exatlón México está por comenzar el próximo lunes 3 de octubre en punto de las 19:30 horas, a través nuestra señal de Azteca UNO y contará con nuevos circuitos, pero sobre todo con nuevos atletas que buscarán escribir su propia historia en la competencia más demandante de la historia.

Esta nueva edición promete estar llena de sorpresas y 20 atletas darán lo mejor de sí para superar los diferentes circuitos hasta llegar a la Gran Final y así escribir su nombre con letras de oro en la historia del Exatlón México.

Las nuevas dinámicas, nuevamente estarán dirigidas por nuestro querido Antonio Rosique, quien nos hará vibrar de emoción con sus siempre emotivas narraciones. De a poco se fueron revelando los nombres de los atletas que formarán parte de esta nueva edición, por lo que los equipos quedaron de la siguiente manera:

Equipo Rojo

Yann Lobito – Atleta de rugby, escalada y parkour.

Dariana García – Atletismo.

Valeria Payén – Karate.

Germán Sánchez – Clavados.

Omar ‘El negro’ Esparza – Futbolista.

Saray Orozco – Artes marciales mixtas.

Tzasna Carrasco – Jiu-jitsu.

Josué Menéndez – Lanzamiento de jabalina.

Yahel Castillo – Clavados.

Estephanie Solís – Futbol bandera.

Equipo azul

Manuel Paniagua – Waterpolo.

Liliana Hernández – Atletismo.

Lizli Patiño – Waterpolo.

Emmanuel Chiang – Calistenia.

Pato González – Wakeboard.

Fiona Bernal – Triatlón.

Verónica Aldrete – Boxeo.

Fogel Farid Negrete – Atletismo.

Andrés Fierro – Parkour.

Andrea Medina – Basquetbol.

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¿Quién es el atleta favorito de Aristeo Cázares? Ahora que ya se conocen los nombres de todos los atletas que participarán en la nueva edición y a qué se dedican, por eso, nuestro querido Aristeo Cázares, quien se coronara campeón de la edición 2019, ya tiene a su favorito, ¿de quién se trata?

El favorito de Aristeo Cázares es Yann Lobito, atleta del equipo rojo que con base a su fuerza, destreza y habilidades atléticas buscará convertirse en campeón de la siguiente temporada del reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana.

Lobito es un poliatleta que practica diferentes diciplinas como rugby, escalada y parkour, tiene 27 años, mide 1.77 metros y es originario de la Ciudad de México.

La cuenta oficial de Instagram del Exatlón México compartió un video en donde Yann Lobito se describe así mismo y habla de sus habilidades. En la publicación se hizo presente Aristeo Cázares, quien escribió el siguiente mensaje: “Su actitud me agrada” y la acompañó con un emoji de fuego.