¡Crece la fuerza roja! Heber Gallegos se une a Exatlón México
Tras primera baja de rojos en Exatlón México, el equipo recibió con entusiasmo a Heber Gallegos, una leyenda que promete fortalecer al conjunto escarlata.
Luego de que los rojos perdieron a Diego Balleza en Exatlón México, la noche se llenó de expectativas en la ceremonia por la Villa 360.
Rosique anunció la llegada de una leyenda para reforzar el equipo rojo. Se trató de Heber Gallegos, Thunder quien se sintió emocionado de volver al reality.