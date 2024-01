Mati se siente al límite y confronta a su equipo en Exatlón México

“Yo paso la primera ronda, la segunda ronda, ya nunca me preguntan los picks, contra quién quiero ir”, dijo Mati Álvarez en Exatlón México que no está de acuerdo en que a veces no la tomen en cuenta y ya dan por hecho que ella sacará los puntos del equipo y no puede fallar.

A su vez Terminator asegura que cuando estaba Nataly Guitierrez sentía su apoyo cuando estaba cansada y ella se ofrecía a pasar; mientras que con sus otras compañeras rojas no sucede lo mismo y nadie levanta la mano para sustituir a Mati en alguna carrera de Exatlón México.