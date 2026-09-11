Por la Navidad II | Exatlón México | Programa 42 | 24 diciembre 2023
La segunda serie por la navidad se puso cardíaco, el premio más importante de la temporada hizo que los atletas lo dejarán todo en Exatlón México.
Entre fuego y contenedores llegó la serie por la navidad en Exatlón México. Los rojos ganaron la primera y salieron con todo para ganar.
Pero en esta ocasión los azules arrasaron en el marcador y con 12 puntos se llevaron la victoria. Luego del duelo de desempate los celestes pudieron disfrutar de una cena navideña con su familia..