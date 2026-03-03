Tensión y descanso en Exatlón México: Jazmín cae, pero el Rojo no la deja sola mientras Azules celebran agua caliente
Jazmín reconoció que dio lo mejor, pero se mostró frustrada por no encestar el aro, su tiro más fuerte; Humberto y el Equipo Rojo la apoyaron tras perder el punto. Del otro lado, Natali destacó que quien gana lo disfruta y el Azul celebró el centro, agua caliente y un descanso reconfortante.