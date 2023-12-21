Las cosas han ido tomando un ritmo muy complicado dentro de las playas de Exatlón México, donde todos los atletas quieren dejar su mejor versión para poder llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Aunque los rojos han marcado el camino de las victorias durante la temporada, los azules han tenido pequeños destellos, pues han logrado imponerse en los duelos que dan grandes experiencias a los atletas.

Paulette enfurece con Mati por desmeritarla en Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Lizli no soporta a Andrés y sus comentarios

¿Quién gana la Batalla Colosal este 20 de diciembre?

Todos los atletas, dentro de las playas de Exatlón México, quieren salir a ganar la Batalla Colosal de este miércoles, pues estamos en una semana muy especial, por lo que el premio, podría estar relacionado con la Navidad.

Sin embargo, los atletas quieren salir a dejar su mejor versión, pues cualquiera que sea el premio, les va a servir de motivación extra para poder salir de la rutina y encontrar una renovación para seguir dentro del reality deportivo más popular de la televisión.

La disputa de la Batalla Colosal, es sumamente importante para los dos equipos, pues podría ser el escenario perfecto, para que los integrantes de azules y rojos, puedan solucionar sus problemas, los cuales se han ido incrementando en los últimos días.

Todo parece indicar que los azules han encontrado la forma de volver al camino del triunfo, pues se han impuesto a los rojos en el Duelo por la Batalla Colosal.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la Batalla Colosal, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas preferidos te esperan en punto de las 20:30 horas.

También te puede interesar: Exatlón México: Javier Cortés no siente apoyo de sus compañeros

Además, te esperamos los domingos de eliminación en punto de las 20:30 horas, donde un atleta va a vivir sus últimos momentos en Exatlón México.

