Exatlón México: Javier Cortés no siente apoyo de sus compañeros

Las cosas no han sido nada sencillas para los atletas del equipo azul, quienes han tenido que enfrentar muchos retos dentro de las playas de Exatlón México, ya que no han logrado el rendimiento que ellos esperaban.

Una de las primeras en romper el silencio, ha sido Lizli quien no se siente conforme con la actitud de Andrés, aunque tiene el apoyo de varios elementos de su equipo.

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Para mí, ahorita el equipo azul cuenta con un líder nato, porque se le da, que es Javi Márquez, es de ‘vamos, venga, ustedes pueden, tú puedes dar el punto, como no’ su festejo es así, pero en cambio, Andrés es una persona un poquito más directa, que a lo mejor no tiene el tacto de decirte las cosas

De repente me dice ‘vamos, échale ganas’ y te quedes así, ‘piensas que no le estoy echando ganas’

¿Javier Cortés no siente todo el apoyo del equipo azul?

El atleta, siempre ha tratado de dar su mejor versión, aunque los comentarios de sus compañeros, le han bajado las ganas de seguir adelante, pues no siente que lo tomen en cuenta para ganar los puntos.

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