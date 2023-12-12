Las cosas han tomado un rumbo diferente dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas han comenzado a formar sus propias estrategias de forma individual, pues todos quieren llegar a la gran final del reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, la llegada de los últimos refuerzos ha cambiado las cosas para todos, pues los nuevos atletas que se han sumado a Exatlón México, todos son candidatos naturales al título.

Jugadas explosivas en el duelo de Exaball de Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Macky y los azules lamentan la salida de Jawy

Este tipo de situaciones, ha subido el estrés entre los atletas, por lo que ganar premios que los mantengan unidos y lejos de la competencia son fundamentales, tal es el caso del Duelo de los Enigmas, donde todos pueden ganar cosas sorprendentes para llevar a casa.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

La noche de este martes, los integrantes de los dos equipos van a salir a dejar su mejor versión en los circuitos de Exatlón México, ya que los dos quieren llevarse un premio que los motive para seguir adelante en el reality deportivo más famoso de la televisión mexicana.

Sin embargo, existe la caja maldita, la cual tiene un premio muy superior a los otros, situación que queda a la suerte de los deportistas, por lo que la competencia se vuelve más emocionante.

Las cosas han dado un giro inesperado en Exatlón México, pues los azules lograron volver al camino del triunfo, al lograr imponerse en el Duelo de los Enigmas de la semana.

También te puede interesar: Exatlón México: Nataly pide salir del reality por temas familiares

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo de los Enigmas, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

