Exatlón México: Macky y los azules lamentan la salida de Jawy

El día de ayer, los azules vivieron un momento muy complicado, luego de la eliminación de Jawy, quien luchó hasta el final por quedarse en las playas de Exatlón México.

Por ese motivo, los azules han tenido una gran conversación, donde han hablado de los errores que los llevaron a perder a Jawy. Por su parte, Macky está bastante afectada, pues el joven atleta se había convertido en su cómplice para todo.

Jugadas explosivas en el duelo de Exaball de Exatlón México

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¿Cómo afectó la salida de Jawy a los azules?

Macky fue la primera en levantar la voz y reconocer que estaba algo triste por la salida de Jawy.

Hoy es un día, muy vulnerable para todos, porque todos sintieron la pérdida de Jawy

Además, dice que va a ser mucha falta, pues era una pieza fundamental para evitar problemas en el equipo azul.

Jawy, deja marca en todas las personas, cuando las cosas se ponían un poco tensas en la mesa con Andrés, en el equipo, siempre salía con conclusiones, con comentarios que hacían que todo se volviera más fresco

Otro de los atletas que resultó muy afectado por la salida de Jawy, fue Andrés Fierro, ya que aseguró que su eliminación fue por culpa del equipo azul.

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