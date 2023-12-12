Durante el tiempo que los atletas pasan dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, los integrantes de cada uno de los equipos de Exatlón México, tienen la responsabilidad de dar su mejor versión en los circuitos, de lo contrario su continuidad podría estar en riesgo.

Sin embargo, también tienen juegos en los que pueden ganar ciertos premios y privilegios para tener una mejor estancia en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Supervivencia II | Exatlón México | Programa 30 | 10 diciembre 2023

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Uno de estos juegos, es el Duelo por los Exapoints, donde los atletas pueden distraerse un poco de los circuitos, ya que la dinámica es diferente y tiene la posibilidad de ganar puntos para comprar cosas.

¿Quién gana el Duelo por los Exapoints?

La noche de este lunes, los atletas de los dos equipos van a salir a Arena de Exatlón a jugar por los terceros Exapoints de la temporada, donde los cuadros ya han tenido una victoria, por lo que ahora van a tratar de imponer condiciones.

Sin embargo, también es un juego donde el contacto está a la orden del día, por lo que muchas de las grandes rivalidades de Exatlón México, han visto la luz por primera ocasión.

Luego de un intenso duelo en las playas de Exatlón México, los rojos lograron ganar el complicado duelo por los Exapoints, luego de imponerse en dos ocasiones a los azules.

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Por ese motivo, las emociones van a subir y no te puedes perder ningún detalle de este importante duelo en Exatlón México.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todos las emociones y detalles del Duelo por los Exapoints, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde podrás ver Exatlón México en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

