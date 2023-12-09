Exatlón México: Liliana se siente regañada por Macky y no le tiene confianza

Todo parece indicar que las cosas no van del todo bien dentro de las playas de Exatlón México, pues los azules no han encontrado la forma de lidiar con el fuerte carácter de Macky.

Una de las más afectadas por ese tema, ha sido Liliana, quien en más de una ocasión se ha sentido molesta por la forma de decir las cosas de Macky.

¡Andrés y Liliana arremeten contra Macky en Exatlón México!

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¿Cuál es el problema entre Macky y Liliana?

Liliana, ha revelado que en más de una ocasión se ha sentido regañada por Macky, aunque ella sabe, que no siempre tiene la mejor actitud dentro de los circuitos de Exatlón México.

Si sentimos como un regalo de Macky, lo entiendo, me pongo en su postura, en que a lo mejor, a veces, no traigo el humor, a veces estoy tan aferrada a que ganemos, que mi actitud cambia

Además, la joven ha confesado que no le tiene confianza a la líder del equipo azul, aunque ella ha tratado de acercarse en más de una ocasión.

Hay cosas que no me gustan de ella, incluso se ha acercado conmigo, cuando a mí me ve vulnerable o me ve triste, quiere que me abra con ella, pero no he sentido esa confianza, porque no la he descifrado

Sumado a eso, Liliana siente que Macky tiene muchas otras preocupaciones, además de ganar en los circuitos.

Yo si siento a una Macky más preocupada, por qué van a decir de ella, cómo piensas, su manera de ser con el equipo, con Jawy…

Por su parte, Andrés Fierro ha revelado que varios integrantes del equipo, han tenido problemas con Macky.

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